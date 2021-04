Imperia: scooter tampona un bus fermo in corso Garibaldi, anziano soccorso e portato in ospedale (Foto e Video)

E’ stata probabilmente una disattenzione, anche se non si esclude un possibile malore, a provocate il tamponamento di un bus della Riviera Trasporti in corso Garibaldi a Imperia, poco dopo la galleria Gastaldi.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il bus fosse fermo in attesa di far salire un passeggero, quando uno scooter condotto da un uomo sugli 80 anni è finito contro il mezzo. L’impatto è stato violentissimo e, ad avere la peggio è stato ovviamente l’anziano.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Bianca, la Polizia e la Municipale. L’uomo al momento dei soccorsi era cosciente ma è stato portato in ospedale per i controlli del caso, in codice giallo di media gravità.