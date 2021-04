Imperia: Polizia e Carabinieri insieme per gli auguri di Pasqua ai bambini ricoverati in Pediatria (Foto)

Un Venerdì Santo di Pasqua dedicato ai pazienti più piccoli. Questa mattina all'ospedale di Imperia Polizia di Stato, Carabinieri e associazione aMarti, hanno voluto fare gli auguri di buona Pasqua ai bambini e alle bambine ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Imperia.

Una delegazione della Questura di Imperia ha portato delle uova di Pasqua, mentre il Comando Provinciale dell'Arma di Imperia ha distribuito quaderni e uova di Pasqua con l'aiuto di carabinieri supereroi per l'occasione, ai piccoli degenti sempre di Pediatria e del Centro pediatrico riabilitazione motoria presso il Palasalute di Imperia.

Infine in tarda mattinata è stata la volta dell'associazione “aMarti”, la cui mission è quella di offrire supporto alle famiglie fragili con bambini affetti da patologie mediche nella provincia di Imperia, che ha portato pennarelli e album da disegno, sempre in Pediatria.

“Un grazie di cuore – ha detto Silvio Falco Direttore Generale di Asl1 -, per questi piccoli grandi gesti che sono uno stimolo in più anche per noi operatori, ed arrivano da realtà associative del territorio e dalle nostre forze dell'ordine. Queste ultime, oltre al loro grande impegno quotidiano per assicurare la nostra incolumità, con grande spirito di servizio portano un sorriso e un dono a chi soffre”.