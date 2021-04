Ad ottobre appuntamento con la Finale Mondiale di SanremoJunior e del GEF, il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola

La Finale Mondiale della 12° edizione di sanremoJunior (il concorso internazionale per cantanti solisti tra i 6 ed i 15 anni) e le fasi finali della 22° edizione del GEF - Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, già rimandati a causa della pandemia, si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre, dal 7 al 9, al Teatro Ariston di Sanremo ed al Teatro dell’Opera Casinò Municipale. Le Semifinali e la Finale Italia di sanremoJunior, invece, sono in programma per il prossimo maggio, al Teatro dell’Opera del Casinò (salvo ritardi nella riapertura della struttura).

"Le iscrizioni sono ancora aperte per entrambi i concorsi - si spiega nel comunicato - e, come sempre, si attende nella città dei fiori e della musica una gran folla di partecipanti ed accompagnatori - dall’Italia e dall’estero - che porterà un po’ di respiro ai commercianti cittadini in questo periodo davvero difficile.

I collaboratori della Kismet - la società che si occupa dell’organizzazione di entrambi gli eventi - sono già al lavoro da mesi sia per il GEF - che comporta l’adesione, l’iscrizione e la valutazione dei progetti di scuole pubbliche e private ed associazioni - sia per sanremoJunior, che richiede un’attenta valutazione dei partecipanti da parte della Commissione Selezionatrice e dei Punti sanremoJunior sparsi sul territorio, che si occupano delle selezioni di zona in tutta Italia.

Per quanto concerne la partecipazione della nazioni europee ed extraeuropee, i finalisti manterranno, come sempre, molto alto in livello della Finale Mondiale in programma all’Ariston,dove le esecuzioni saranno rigorosamente dal vivo accompagnate dall’Orchestra sanremoJunior.

Riguardo al GEF - che da decenni è un evento di punta del calendario manifestazioni del Comune di Sanremo - per questa 22° edizione ha ottenuto anche Patrocinio del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). ‘Educ-Arte’ - il concorso internazionale di pittura, tra le iniziative dell’evento - in questa edizione avrà infatti come tema ‘Lo sport che amo!’. Gli Istituti Scolastici e le Associazioni Sportive avranno quindi la possibilità di partecipare con i loro studenti dai 5 ai 19 anni, coordinati dai loro insegnanti, inviando una o più tele sulla tematica sportiva2.