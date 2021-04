Rovinosa caduta per un ciclista che questo pomeriggio è finito a terra sulla pista ciclabile in zona San Martino. Pare che la caduta sia stata provocata da alcuni significativi avvallamenti presenti sulla strada.



Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale per i dovuti accertamenti. Gli agenti della Polizia Municipale, invece, si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione dell'incidente.