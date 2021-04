Diano Marina: il vice Sindaco Cristiano Za Garibaldi positivo al Covid "Sto bene e mi sono messo in isolamento"

Ho appena ricevuto l’esito del tampone per la ricerca del Covid-19 e purtroppo risulto positivo”. Lo scrive il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “Per sicurezza – prosegue - mi sono isolato già una settimana fa ai primi sintomi febbrili nonostante avessi effettuato un primo tampone rapido risultato negativo”.

“In linea di massima sto bene – termina Za Garibaldi - e i sintomi per fortuna per il momento restano lievi. Conto di tornare in pista il più presto possibile”.

Ricordiamo che un caso di positività è stato rilevato all'interno del comando della polizia locale di Diano Marina. Si tratta di un agente che nei giorni scorsi, insieme ad altri cinque colleghi, ha effettuato il vaccino anti-covid. Tampone anche per gli altri due colleghi che condividono gli ambienti e l'ufficio con l'agente, e ad oggi per loro l'esito è stato negativo.