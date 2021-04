Sanremo: ora il legname sulle spiagge può diventare un problema per l’estate, il Comune chiede aiuto anche ai cittadini

La stagione estiva 2021 si avvicina e la presenza di tonnellate di legname sulle spiagge rischia di diventare un problema. Rami, ma anche enormi tronchi, sono stati portati sulla costa dalla tempesta ‘Alex’ di inizio ottobre e solo una minima parte è stata rimossa con l’ordinanza del sindaco dello scorso 22 ottobre con la quale si autorizzavano anche i privati ad andare a tagliare la legna per poterla poi usare in casa, ma il lavoro non ha dato l’esito sperato. Motivo per il quale il sindaco Alberto Biancheri ha di recente rinnovato l’ordinanza e l’invito ai cittadini.

Con l’inizio della Primavera prendono il via anche i lavori per la sistemazione delle spiagge, ma così è impossibile intervenire. Sempre nell’ordinanza si annuncia che il Comune ha incaricato Amaie Energia per la rimozione del materiale spiaggiato, mentre una ditta toscana porterà via la legna gratuitamente per farne del pellet. Ma intanto serve un’accelerata altrimenti per qualcuno sarà impossibile preparare la spiaggia in vista della bella stagione.