Bordighera: mercato più vivo con maggiore affluenza clienti complice la bella giornata e le seconde case (Foto)

Il mercato del giovedì appare quest’oggi leggermente diverso, più vivo, più frequentato, e non è un pesce d’aprile. Sebbene la situazione odierna non abbia risolto il problema economico che affligge la categoria degli ambulanti, sicuramente con il sostegno della bella giornata e del decreto che vieta il raggiungimento delle seconde case arrivato solo qualche giorno fa, le vie del mercato sono popolate e non soltanto l’accento cittadino svolazza tra i banchi.

I proprietari di seconde abitazioni, partiti probabilmente a ridosso del weekend scorso sfuggendo di fatto alle nuove disposizioni, affollano anche le altre vie della Città delle Palme che ricorda, a tratti, le giornate di festa prima della pandemia. L’aria che si respira, dietro le mascherine, nel centro cittadino è dinamica ed energica, molto diversa da quella dei giorni scorsi.

Per quanto possa apparire piacevole rivedere la vita scorrere, non c’è da abbassare la guardia, i dati dei contagi non sono per niente confortanti e forse nella nostra provincia e nel savonese le restrizioni proseguiranno oltre il periodo di Pasqua.