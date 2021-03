Camporosso: futuro del campo “Zaccari”, in arrivo i finanziamenti del fondo strategico regionale 2020

Il Consiglio regionale di oggi ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 110, presentato da Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a finanziare con il fondo strategico regionale 2020, dedicato alla ristrutturazione delle strutture sportive, i lavori per il campo polisportivo “Raul Zaccari” di Camporosso per garantire alle società sportive dilettantistiche di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia di praticare l’attività in un impianto adeguato.



La struttura viene utilizzata da 18 Comuni del comprensorio ed esiste una convenzione tra Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia che permette alle società sportive dilettantistiche dei Comuni firmatari di usufruire della struttura che, peraltro, necessita di lavori di ristrutturazione senza i quali è reale il rischio di chiusura.

Durante la seduta l’assessore allo sport Simona Ferro ha illustrato le misure già assunte nel settore dalla giunta spiegando al proponente le procedure che dovranno essere assunte nel caso specifico mentre il consigliere Veronica Russo (FdI) ha ricordato il proprio impegno, nella sua precedente funzione di amministratore locale, per il futuro della struttura e si è dichiarata a favore del provvedimento.