Inchiesta della Finanza e due agenti immobiliari ai domiciliari: le Terme di Pigna "Estranei alla vicenda"

“Non abbiamo mai intrattenuto rapporti professionali né di avere mai incontrato i signori Bisogno e Reda della Ami Case”: interviene in questo modo il Dott. Andrea Armando Bisso, General Manager della ‘Otto Pigna Srl’, nuova società proprietari delle Terme di Pigna, dopo le notizie relative all’inchiesta che vede coinvolta una agenzia immobiliare di Vallecrosia e che vedrebbe anche una trattativa per l’acquisizione della struttura della Val Nervia.

“L'acquisizione delle Terme – prosegue Bisso - avvenuta tramite un’asta e finalizzata lo scorso ottobre, è stata realizzata senza l'intermediazione di consulenti o agenzie. Il nostro team legale analizzerà la situazione per valutare eventuali azioni a nostra tutela”.

L'inchiesta della Finanza vede al suo interno una trattativa per le Terme di Pigna e ha portato all'arresto di due consulenti immobiliari (Gaspare Reda e Valerio Bisogno) difesi dagli avvocati Ramona Zappia e Roberto Costa, e alla sospensione di un avvocato (Marco Di Domenico), difeso dall'avvocato Giovanni Di Meo.



L'operazione avrebbe dovuto riguardare le terme di Pigna, dove, come indicano le fiamme gialle e gli indagati hanno violato i sigilli del centro termale all'epoca oggetto di procedura esecutiva, per rubare della documentazione relativa alle terme utile alla compravendita.



I documenti sono poi stati rinvenuti nell'agenzia immobiliare Ami Case di Vallecrosia, dove lavorano i due consulenti immobiliari indagati, oltre che per turbativa d'asta per due immobili, per furto aggravato dei documenti relativi alle terme di Pigna, e per esercizio abusivo della professione, in quanto i due si facevano passare per agenti immobiliari, essendo però consulenti.



“Una volta fatto visionare l'intero comprensorio immobiliare ai potenziali compratori – scrive la Guardia di Finanza - non avendo modo di poter acquisire ufficialmente gli atti necessari al perfezionamento della proposta di acquisto, i consulenti in si sono nuovamente introdotti nella struttura, impossessandosi di documenti, poi trovati all'interno dell'agenzia, durante la perquisizione".