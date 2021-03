Sanremo: iniziati oggi i vaccini per gli operatori sanitari e 6 ospiti di Casa Serena, proseguiranno domani

Sono iniziate regolarmente quest’oggi le somministrazioni dei vaccini agli operatori di ‘Casa Serena’, la Rsa di frazione Poggio a Sanremo, dove venerdì si è registrato un altro focolaio di Covid-19, con cinque nuovi contagiati.

Quattro operatori e un ospite, infatti, sono risultati positivi al virus, nel corso dei normali tamponi che vengono regolarmente eseguiti nella struttura. Oggi e domani proseguiranno le incoluazioni e, a breve tutti gli operatori sanitari saranno tutti vaccinati, insieme a 6 dei 90 ospiti presenti in questo momento nella Rsa.

Per gli altri 84, invece, bisognerà attendere maggio come più volte evidenziato già tra gennaio e febbraio in occasione del primo focolaio, che vide molti più contagiati e, purtroppo, anche una ventina di decessi. Intanto, gli altri tamponi agli ospiti sono risultati fortunatamente negativi e ci si augura che il cluster sia stato circoscritto.