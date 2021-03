Turismo outdoor e mountain bike: firmato il protocollo che unisce i comprensori di Monte Nero e Monte Bignone

È stato presentato e firmato questa mattina in videoconferenza il protocollo che unirà i Comuni di Sanremo, Bordighera, Ospedaletti, Vallebona e Seborga con un sentiero dedicato alle mountain bike. Un nuovo punto di attrazione per l’entroterra e per gli amanti dello sport all’aria aperta, ennesima dimostrazione di come il Ponente non sia solo mare, ma sia anche collina e montagna.

Alla conferenza stampa hanno preso parte i rappresentanti del Comuni: il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, gli assessori Giuseppe Faraldi e Mauro Menozzi, il consigliere comunale Mario Robaldo e i sindaci Vittorio Ingenito (Bordighera), Enrico Ilariuzzi (Seborga), Davide Cimiotti (Ospedaletti) e Roberta Guglielmi (Vallebona).

“Stiamo vivendo un momento difficile sul piano finanziario, siamo in grossa difficoltà anche per la chiusura del bilancio preventivo, ma queste sono pratiche dovute e finalmente dei sindaci si siedono intorno a un tavolo facendo programmazione e capiscono che il territorio non può vivere solamente del proprio mare - ha commentato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - quello che stiamo facendo oggi è un po’ come quello che si è fatto anni fa con la pista ciclopedonale, qui oggi si sta creando una sinergia rea sindaci con una pista ciclabile nell’entroterra con un richiamo importante sul piano del turismo. Diamo al territorio una nuova opportunità di sviluppo, un territorio che ha bisogno di lavorare”.

“Sono contento, orgoglioso di poter dire che c’è un passaggio importante di collaborazione e visione di insieme di un’offerta turistica importante come il turismo outdoor - ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - questo protocollo serve a fare in modo che i comprensori di Monte Nero e di Monte Bignone possano essere collegati con un’importante rete sentieristica. Auspico sia solo l’inizio per creare opportunità di lavoro e incentivare il marketing territoriale”.

“È un punto di partenza per essere preso a riferimento per lo sviluppo di un settore che potrà essere sviluppato per il nostro territorio - ha aggiunto l’assessore al Demanio, Mauro Menozzi - un ruolo importante lo ha il consorzio forestale per questa manovra allargata, segue il passaggio dei regolamenti che abbiamo portato in consiglio comunale con l’identificazione di percorsi per lo sviluppo del settore”.

Parole di grande soddisfazione da parte del sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito: “È una sottoscrizione storica, sono orgoglioso, contento e felice che anche il Comune di Bordighera abbia contribuito a questo accordo tra Comuni che hanno avuto la capacità, in poco tempo, di creare un protocollo che apre a un nuovo mondo, offrire un comprensorio come Monte Nero e Monte Bignone insieme ci rende competitivi su un mercato globale. Questa sinergia è fondamentale. Credo che sia il punto di partenza per una collaborazione ancor più importante, l’outdoor è il futuro della nostra economia”.

“Lo sport all’aperto va assolutamente sviluppato anche per le nostre grandi risorse verdi che abbiamo nell’entroterra ma anche sul mare - ha proseguito il sindaco di Ospedaletti, Davide Cimiotti - le nostre piste ciclabili possono essere collegate con l’entroterra e noi lo stiamo facendo. Abbiamo delle situazioni medievali come modo di intendere e di sfruttare questo territorio, dobbiamo fare sistema”.

“Da tempo rincorrevamo questo sogno e finalmente si sta realizzando grazie al Comune di Sanremo che si preso carico di questo impegno come capofila - ha aggiunto Roberta Guglielmi, sindaco di Vallebona - la cima di Monte Nero è di Vallebona, auspichiamo che dalla cima si possa arrivare anche al nostro borgo. Noi siamo pronti per questa palestra a cielo aperto”.

Dal Comune di Seborga il commento del sindaco Enrico Ilariuzzi: “È una realtà che fino a qualche tempo fa pensavamo fosse un punto critico, questa buona pratica di mettere in rete le amministrazioni parte dal bosco che spesso è stato un problema. Siamo riusciti a trasformare qualcosa che per anni ci ha tediati, oggi abbiamo trasformato una criticità in un grande punto di forza. Investiremo sull’estate, ma possiamo finalmente parlare di destagionalizzazione”.

Infine la soddisfazione del consigliere comunale di Sanremo, Mario Robaldo, grande amante dell’outdoor e della mountain bike: “Il percorso sarà spianato con 50 metri di dislivello in 700 metri, quindi sarà facile per tutti. Oltre che essere orgoglioso come amministratore di Sanremo, sono contento come un bambino perché da 20 anni vado in bicicletta e questo è un primo passo importante. Da Sanremo abbiamo iniziato a segnalare i sentieri e tracciarli sulle cartine in base alle difficoltà, come le piste da sci e così dobbiamo ragionare. Ci siamo lamentati del turismo mordi e fuggi, dobbiamo costruire un’infrastruttura che permetta al turista anche di vivere i paesi dell’entroterra con i servizi. Non dimentichiamo anche che la manutenzione creerà posti di lavoro, così come anche il trasporto dalle città all’entroterra”.

Il protocollo è suddiviso in 11 articoli e tratta diversi temi: dalla promozione del territorio dell’entroterra all’individuazione del Comune capofila che sarà Sanremo. Avrà la durata di sei mesi dal momento della stipula. Qualora alla scadenza non ci fossero rinunce, l’accordo sarà rinnovato per altri sei mesi.

In allegato il testo completo