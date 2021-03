Triora: focolaio al centro di accoglienza migranti della 'Colomba D'Oro', positivi in 5 su 24

Torna l’incubo focolaio Covid in Valle Argentina. A poche ore dalla proposta del Sindaco del paese delle streghe come centro sperimentale per la lotta al Coronavirus, è esploso un focolaio nel centro di accoglienza per immigrati che, da diversi anni si trova all’ex albergo ‘Colomba d’Oro’.

La conferma è stata data poco fa da fonti sanitarie e, purtroppo, vengono registrati 5 positivi tra i 24 ospiti del centro di Triora. In questo momento l’Asl 1 Imperiese sta ovviamente svolgendo tutta l’attività di screening necessaria per tracciare i movimenti dei 5 migranti e, ovviamente verranno sottoposti a tampone tutti gli altri.

Al momento non si registrano altri positivi. A fine gennaio, lo ricordiamo, si era registrato un focolaio di Covid-19 in un altro centro di accoglienza per migranti. Questa volta nella vicina Molini di Triora, piccolo centro a pochi chilometri da quello di oggi. In quella circostanza furono 9 i migranti contagiati, sui 28 ospiti che erano presenti.

“Siamo un po’ preoccupati – ci ha detto il Sindaco di Triora, Massimo Di Fazio – perché al momento sono stati messi in quarantena solo i 5 positivi mentre, secondo noi dovrebbero restare in struttura tutti i 24 migranti, per evitare contatti. Inoltre non sappiamo se sono entrati in contatto con altre persone e, tenuto conto che in paese ci sono molti anziani, ovviamente c’è un po’ di preoccupazione”.