Ventimiglia: il Lions Club dà nuova energia al Comune con la donazione di un gruppo elettrogeno (Foto e video)

Il Lions Club Ventimiglia, con una cerimonia nella sala del consiglio comunale, ha donato alla città un gruppo elettrogeno che sarà destinato all’ufficio tecnico comunale. Strumento certamente di valore che aiuterà la squadra degli operai e che resterà disponibile in ogni caso anche alla Protezione Civile poiché apparecchiatura frequentemente utilizzata. Il gruppo elettrogeno è stato consegnato dal responsabile di zona Ernesto Fresca Fantoni con il governatore di distretto Senia Seno.

Il ringraziamento del sindaco Gaetano Scullino e di tutta l’amministrazione per questo dono particolare che sicuramente aiuterà l’ufficio tecnico: “Sono contento che il gruppo Lions Club Ventimiglia, come il suo solito, con i suoi service, abbia negli anni guardato con particolare attenzione alle opere d’arte e alle iniziative in favore della città e del comprensorio”.

I Lions club Ventimiglia, sotto la presidenza di Rosa Facchi, è sempre al sostegno della città, infatti si è occupato di rifare completamente il laghetto all’interno dei giardini pubblici ‘Tommaso Reggio’, coperto dal fango e inagibile dopo l’alluvione di ottobre. Sono state ripristinate le pompe e i getti d’acqua, eseguita la piantumazione di tre palme di cocco e sono state fornite tutte le attrezzature necessarie per rimettere in funzione il piccolo lago.

Lo stesso gruppo elettrogeno, del valore di 1.500 euro, è stato regalato al Comune di molini di Triora la settimana scorsa.