Imperia: secondo intervento dell’Harley Davidson Italian Club Liguria a Casa Famiglia Pollicino

Un altro fine settimana che ha visto l’Harley Davidson Italian Club Liguria impegnato a Casa Famiglia Pollicino.

I ragazzi dell’H-DIC Liguria si sono prodigati per la pulizia del terreno e la preparazione dell’orto prospicente la struttura. Questo intervento ha seguito quello di dicembre in cui oltre alla realizzazione di una camera all’interno era stato sistemato lo spazio esterno per i giochi in sicurezza dei piccoli ospiti.

“In questo momento in cui le attività del club sono limitate dalle restrizioni pandemiche la sezione imperiese ha deciso di dedicarsi alla solidarietà – dichiara il Presidente Francesco Emerigo Presidente HDIC Liguria – ovviamente nell’attesa di organizzare l’International Rally H-DIC raduno internazionale del mondo Harley in calendario a fine luglio 2021.