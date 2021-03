Durante 9° Congresso Provinciale, Bruno Grosso riconfermato segretario del SIAP d’Imperia

In modalità videoconferenza si è tenuto oggi il 9° Congresso Provinciale del SIAP di Imperia alla presenza del Vice Presidente Nazionale Roberto Traverso ed il Segretario Regionale Alessandro Dondero. Il Segretario Generale uscente Bruno Grosso è stato riconfermato all'unanimità Segretario del Siap di Imperia. Durante l'evento è intervenuto il Questore di Imperia Pietro Milone.

"Durante il congresso - spiega Milone - sono state trattate le annose problematiche afferenti il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto da più di 2 anni, le problematiche inerenti le vaccinazioni del personale della Polizia di Stato della regione Liguria e l’importanza del rispetto della valutazione del rischio COVID-19 ai sensi del d.vo 81/08 così come previsto dalle normativa vigente recepita dalla Direzione Centrale di Sanità con la circolare ministeriale dell’ 8 maggio 2020. Inoltre si è affrontato il grave problema delle paventate chiusure di diversi uffici di polizia del territorio Ligure, visto che anche il territorio provinciale imperiese è coinvolto nei tagli voluti nel 2016 dall’allora Governo Renzi mai avversati concretamente dalla Regione Liguria. A tal proposito riconosciamo invece la coerenza del Sindaco di Sanremo Biancheri e del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande".

"Abbiamo ribadito con forza la nostra posizione in merito all’assoluta contrarietà al ridimensionamento dei presidi di polizia sul territorio, specialmente in un periodo di emergenza pandemica dove la presenza sul territorio delle forze dell'ordine è assolutamente necessaria per contrastare anche quei fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali all'interno del tessuto sociale ligure sul quale, come noto, risulta fortemente radicata la criminalità di tipo mafioso".