Dopo aver girato il mondo il 'David' di Marco Marin trova casa a Ventimiglia (Foto)

'David' è il primo di una serie di 32 sculture realizzate nel 2011. La sua prima mostra è stata a Roquebrune Cap Martin dove è stata inaugurata dal Principe Alberto di Monaco nel settembre 2012. Dopo questo glorioso inizio, l'opera è stata esposta in diversi importanti mostre d'arte internazionali, biennali di scultura monumentale e grandi mostre pubbliche a Singapore, Hong Kong, Miami, New York, Londra, Marsiglia, Lisbona, Madrid, Marbella, Monaco e Parigi. David è un vero giramondo, e finalmente trova il suo destino stabilmente in territorio italiano, a Ventimiglia.