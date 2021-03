Bordighera: l'amministrazione presenta i lavori sotto la rotonda di Sant'Ampelio (Foto e video)

“Abbiamo finalmente concluso i lavori di rifinitura, i locali sono ampi, luminosi e decisamente funzionali all’attività di ristorazione, con aree deposito e servizi igienici adeguati e soprattutto spazi adibiti a cucina di metratura davvero rara, si tratta di oltre 80 metri quadrati”.



Con queste parole il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha mostrato oggi alla stampa e ai consiglieri comunali di opposizione lo stato dei lavori alla rotonda di Sant'Ampelio, cantiere che da tempo fa discutere in città specie per gli interventi nel locale sottostante. Aggiunge il sindaco: “Nel frattempo abbiamo iniziato anche gli interventi all’esterno: l’ingresso nei pressi dello stabilimento Caranca sarà migliorato e saranno coperti ferri d’armatura del calcestruzzo e cavi ancora a vista. Poco fa si è tenuto qui un incontro con i capigruppo, era importante far visionare i locali anche alle minoranze consiliari per poter dare risposte chiare e concrete alle interpellanze che si sono succedute nel tempo. È vero, dovranno svolgersi ancora alcuni lavori nella zona esterna e forse si sarebbero potuti utilizzare materiali diversi. D’altra parte, dobbiamo ricordare che ogni bene mobile o immobile sul mare ha bisogno di continua manutenzione e qui ci troviamo in uno dei punti più esposti di tutta la Liguria ma, permettetemi, anche dei più belli”.



Oggi gli Uffici Comunali presenteranno alla società Amarea una bozza di scrittura transattiva, che riconosce gran parte delle richieste avanzate dai gestori. “Ci auguriamo che il confronto sia costruttivo, per giungere definitivamente alla consegna dei locali nell’interesse sia della comunità di Bordighera sia della parte imprenditoriale” conclude il sindaco.

