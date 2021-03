Tunnel di Tenda, tra tempi, costi e progetti: il vice ministro Morelli in visita al cantiere (Foto e Video)

Il Tenda e il suo futuro al centro del vertice istituzionale (i particolari QUI) che si è svolto stamattina a Limone Piemonte. Dopo l'incontro a porte chiuse presso il teatro della Confraternita, il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli ha visitato il tunnel, spingendosi fino all'uscita sul lato francese e fino alla nuova canna, per rendersi conto della situazione.

Con lui il Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo, il presidente di Anas (Gruppo FS Italiane) Claudio Andrea Gemme e i rappresentanti delle istituzioni. Presenti anche il responsabile della Struttura Territoriale Anas della Lombardia Nicola Prisco, commissario per il completamento dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda e il cui incarico è in via di formalizzazione, il vicepresidente della giunta regionale Fabio Carosso, l’assessore trasporti della Regione Liguria Gianni Berrino, l’assessore alle infrastrutture e trasporti Marco Gabusi, il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna e i sindaci dell'Unione delle Alpi Marittime.

I video e le voci dei tanti intervenuti. Interviste di Barbara Simonelli, riprese e montaggio di Chiara Gallo