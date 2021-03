Sanremo: il Festival è finito e il Kebab ha chiuso, cosa manca per la demolizione della struttura sul solettone?

Prima il Kebab che non se ne andava nonostante lo sfratto, poi la settimana del Festival. Ora non ci sono più scuse: la struttura sul solettone va demolita, come annunciato dall’amministrazione ormai mesi fa.

Il braccio di ferro con i gestori del ‘Kebabis’ è andato avanti per mesi e mesi, ma la parola ‘fine’ è arrivata proprio nella settimana del 71° Festival di Sanremo quando il ristorante ha chiuso i battenti. Ora tutto è pronto, manca solo il passo decisivo per eliminare la struttura che contribuisce a un’immagine non proprio dignitosa della piazza oltre a essere rifugio prediletto dei personaggi più disparati.

Il progetto più accreditato per il futuro della piazza è quello del PalaFestival che la Rai chiede ormai con insistenza e che sarà senza dubbio al centro della prossima convenzione con il Comune. Anche la Regione si è detta pronta a contribuire. Ma, prima, servono passaggi intermedi tra i quali la demolizione annunciata da tempo e della quale per il momento non c’è traccia se non in una piccola porzione lato Levante.