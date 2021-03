Sanremo vuole omaggiare le vittime della Shoah con le pietre di inciampo dell’artista tedesco Gunter Demnig

Sanremo vuole rendere omaggio alle famiglie di origine ebraica che hanno patito il dramma della deportazione nei lager nazisti. Da questo punto fermo parte il progetto che palazzo Bellevue sta portando avanti in vista della Giornata della Memoria 2022 e che prevede la posa delle pietre di inciampo nei luoghi simbolo del dramma della Shoah.

Il Comune di Sanremo vuole portare in città l’opera dell’artista tedesco Gunter Demnig da anni impegnato nella diffusione delle sue pietre di inciampo nelle principali città europee. L’iniziativa dell’artista tedesco prevede l’installazione a terra di una sorta di ‘sampietrino’ ricoperta da una piastra di ottone nei pressi delle abitazioni appartenute a famiglie di ebrei deportati. Dal 1992 ad oggi ne sono state installate circa 71 mila in quasi tutti i Paesi d’Europa.

Per il momento il Comune, anche grazie alla creazione di un comitato, è riuscito ad individuare alcuni degli eredi di famiglie che loro malgrado hanno avuto parenti deportati. L’amministrazione sta ora valutando se posare le pietre nei pressi delle abitazioni o nei punti di raccolta. Ricordiamo che a Sanremo il punto era in piazza Eroi Sanremesi, dove poi avveniva lo smistamento per Vallecrosia o per Genova.

Il progetto portato avanti dall’assessore alla Cultura, Silvana Ormea, grazie anche all'impulso dell'ordine del giorno presentato in consiglio comunale da Andrea Artioli, è tanto complesso quanto ambizioso e, soprattutto, dal grande valore storico e umano. L’obiettivo comune è quello di concretizzarlo entro il prossimo 27 gennaio, la Giornata della Memoria 2022.