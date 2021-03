Sanremo: lunedì prossimo incontro tra sindacati della Sinfonica e il Sindaco, sul tavolo il possibile cambio del Cda?

Cambio della guardia in vista al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sinfonica di Sanremo? Al momento non vi sono certezze e nemmeno conferme ma, per lunedì prossimo è stata chiesta e concessa una riunione dalla quale potrebbero arrivarne.

I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno infatti chiesto un incontro con il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e con l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi. Sul tavolo ci sarà sicuramente la richiesta delle organizzazioni sindacali sulle intenzioni dell’Amministrazione comunale matuziana, sul rinnovo o meno del Cda in carica.

Al momento, lo ricordiamo sono in carica: il Presidente Livio Emanueli, il suo vice Ettore Guazzoni e il Consigliere Claudia Lolli. Dopo il Festival di Sanremo che, anche quest’anno ha visto protagonista la Sinfonica matuziana, ora i maestri dell’orchestra vogliono conoscere il proprio futuro, anche in funzione dell’emergenza Covid e dello stop che stanno vivendo, un po’ come tutti i professionisti del settore.

Sul tavolo dell’incontro di lunedì, con ogni probabilità, ci sarà anche il ruolo della Sinfonica nella prossima edizione di ‘Area Sanremo’, il concorso che porta al Festival della Canzone e che, negli ultimi due anni è stato gratuito per i partecipanti, grazie alla sponsorizzazione di Tim. Anche la cosiddetta ‘Accademia’ della musica sarà un nodo da discutere in chiave futura, soprattutto dopo le dichiarazioni che aveva rilasciato il direttore di Rai 1, Claudio Fasolo, a poche ore dalla finalissima del 71° Festival, chiedendone l'istituzione fissa per i giovani cantanti italiani.

“Torno a chiedere con forza una struttura permanente per valorizzare questi giovani – aveva detto - e penso che sia importante per la Rai, per l'industria e la cultira musicale italiana lavorare su questi formidabili progetti. Quest'anno, grazie ad Amadeus e Coletta, abbiamo fatto passi avanti con un 'Ama Sanremo' straordinario con cinque serate, ma vorrei un progetto per tutto l'anno con spazi adeguati”.

E il sindaco, Alberto Biancheri, aveva risposto subito 'presente': “Come Sanremo siamo disposti a portare avanti questo progetto per la Rai”. Ora però, anche se stiamo vivendo un difficilissimo momento tra pandemia e crisi economica, sembra difficile riuscire a programmare un qualcosa del genere per l’anno in corso. Bisognerà però pensare almeno ad ‘Area Sanremo’ per l’inizio dell’autunno prossimo. Ci penserà l’attuale Cda oppure l’Amministrazione comunale ha in mente dei nomi nuovi? Lunedì si potrebbe già sapere qualcosa dopo l’incontro.