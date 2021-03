Ventimiglia: attivisti accusati di una 'fuga' di migranti verso la Francia, per il Giudice non ci sono prove contro di loro

Dopo l’assoluzione di quasi quattro anni fa per Felix Croft, arriva anche la sentenza di non luogo a procedere per Marcel Horstmann e Sata Hamssaoui, i due attivisti che erano stati accusati di aver organizzato una ‘marcia’di circa 400 migranti, intenzionati a superare il confine tra Ventimiglia e Mentone.

Il Giudice del Tribunale di Imperia, Anna Bonsignorio, ha deciso di non procedere, perché ha ritenuto che non vi fossero elementi per rinviare a giudizio i due che, quindi, sono stati prosciolti dall’accusa. I fatti risalgono al giugno del 2017, quando a Ventimiglia da due anni si vivevano i problemi dell’invasione dei migranti che tentavano di oltrepassare il confine. Secondo il Giudice, quindi, non ci sarebbero state prove che riconducevano ai due accusati.