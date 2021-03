Una quarantina di imperiesi chiedono l'assunzione al Ministero dell'università e ricerca (Miur)

Sono una quarantina, in provincia d'Imperia, le lavoratrici e qualche lavoratore che ambiscono all'assunzione da parte del Miur, Ministero dell'università e ricerca, dopo aver svolto attività ausiliaria nelle scuole. Proprio oggi, nel pomeriggio, a Roma, si svolge una manifestazione davanti al Miur, organizzata dalla Cgil. Che fa il bis con quella della settimana scorsa, organizzata dall'Usb (Unione sindacale di base), che ha visto partecipare diverse imperiesi, con cartelli ed altro, recapitati a Roma online in modo virtuale. Molte si attendono, in qualche caso dopo tanti anni di impiego in attività non didattiche (come la pulizia) nelle scuole, l'assunzione che, in realtà, stando agli ultimi parametri fissati, sarebbe per poche. Per le altre, a meno che i parametri non vengano cambiati, il percorso verso l'internalizzazione si complica in attesa di un secondo bando con procedura concorsuale rinviato più volte. Fra l'altro da tempo non lavorano. Da qui la protesta.