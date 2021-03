Le garanzie accessorie dell'assicurazione auto: quali scegliere?

Al momento della sottoscrizione di una polizza RC auto è possibile prevedere una serie di garanzie accessorie che permettono di aumentare la coperture da tante possibili situazioni di rischio. A differenza della polizza auto, le garanzie accessorie non sono obbligatorie per cui si può tranquillamente valutarle in base alle proprie specifiche esigenze e abitudini. Scopriamo nel dettaglio quali sono le garanzie accessorie che potrebbero essere convenienti.

L’assicurazione furto e incendio

Quando si va a sottoscrivere un’assicurazione auto si può prendere in considerazione l'eventualità di coprirla da possibili tentativi di furto e incendio. È la garanzia accessoria più conosciuta e che spesso viene anche proposta in omaggio qualora si acquista un'auto o si sottoscriva un finanziamento del veicolo con la concessionaria. Quasi sempre viene offerta anche in abbinamento alla formula del noleggio a lungo termine.

Mette al riparo il proprietario dell'automobile dal possibile furto ed è conveniente nel caso in cui non si disponga di un garage dove parcheggiare il veicolo in sicurezza. Solitamente viene sottoscritta nei primi anni di vita della vettura come forma di tutela di un importante investimento appena fatto.

Da ricordare che questa garanzia accessoria dell'assicurazione auto non copre il proprietario per quanto riguarda il risarcimento danni di oggetti presenti all'interno dell'auto al momento del furto, come uno smartphone, un personal computer, un giubbotto costoso e tanto altro. La polizza incendio invece mette al riparo da possibili danni che possono essere causati da un improvviso innesco di un incendio da un fulmine, un cortocircuito o per surriscaldamento del motore. Anche in questo caso conviene sottoscriverla quando l'auto è nuova o dotata di alimentazione a metano.

L’assicurazione Kasko

L'assicurazione Kasko ha il maggiore impatto sul premio assicurativo rivelandosi quale garanzia più costosa e che mette al sicuro da ogni tipo di danno a prescindere da chi lo provoca. L'unico vincolo per fruire del risarcimento previsto, è che la macchina al momento del danno sia in circolazione su strada.

Questo significa che eventuali danni che vengono apportati al veicolo mentre è parcheggiato all’esterno o in un garage, non danno diritto al risarcimento. Questa garanzia può essere rivista con massimali differenti tanto che si può abbattere il costo, fruendo della cosiddetta Mini Kasko.

Questa garanzia, rispetto alla precedente, copre soltanto dai danni che vengono riportati in un incidente con un altro veicolo di cui si conosce la targa. Secondo le statistiche e le caratteristiche della polizza potrebbe risultare conveniente sottoscrivere anche la polizza Kasko nel caso in cui ci sia poca esperienza al volante e una certa difficoltà nel porre attenzione durante la guida.

Assicurazione contro eventi naturali e cristalli

Un'altra forma di garanzia molto apprezzata e utile soprattutto in alcuni contesti, è quella che mette al riparo da eventi naturali che possono comportare danneggiamenti anche importanti di un veicolo. Nella categoria di eventi naturali rientrano situazioni che purtroppo in Italia si manifestano sempre più spesso come alluvioni, grandinate, altri eventi atmosferici e terremoti.

Da ricordare che prima di poter richiedere il risarcimento danni alla propria compagnia assicuratrice, bisogna fare regolare denuncia alle forze dell'ordine o presentare delle rilevazioni del centro meteorologico più vicino. Con questi documenti si potrà dimostrare l'avvenuta calamità naturale e che evidentemente questa ha comportato i danneggiamenti alla propria auto. Questo genere di copertura è consigliata in zone dove statisticamente questi fenomeni atmosferici e situazioni di forte pericolo causati dalla natura, sono frequenti. Si può anche proteggere e godere di un’apprezzabile copertura per l'eventualità di rottura dei vetri del veicolo.

Prima di entrare nel merito di questo prodotto, è necessario ricordare che questa garanzia accessoria non può essere confusa con il tentativo di rubare un'auto. Infatti, durante il tentativo di rubare un'auto il finestrino potrebbe essere rotto per cui si avrebbe diritto soltanto al risarcimento del vetro. Va detto che molte compagnie di assicurazione decidono di inserire questa copertura all'interno di altre garanzie accessorie, come la polizza furto o la polizza Kasko.

Inoltre, l'assicurazione interviene con il risarcimento nel caso in cui bisogna effettuare interventi di sostituzione o di riparazione dei cristalli della macchina che si sono rotti in maniera accidentale o causa terzi, con un sassolino che viene schizzato sul parabrezza della propria auto, in un incidente stradale o per un ramo di un albero che cade sull'auto. La casistica è molto ampia ed è un prodotto assicurativo conveniente soprattutto per chi tendenzialmente parcheggia la propria auto all'aperto magari nelle vicinanze di un parco e di un viale alberato.

Atti vandalici, assistenza stradale e contro infortuni conducente

Ci sono tante altre garanzie accessorie che possono essere inserite all'interno di un contratto di assicurazione auto per tutelarsi da tante tipologie di eventi. Ad esempio, l'assistenza stradale permette di fruire di un supporto gratuito o risarcito dalla propria assicurazione nel caso in cui si dovesse rimanere in panne in autostrada o in qualsiasi altro contesto. In questo caso le spese necessarie per il carro attrezzi e quindi per trasportare l'auto presso l'officina più vicina, sono a carico della compagnia di assicurazione.

Molto spesso queste garanzie però prevedono un chilometraggio massimo entro il quale il carro attrezzi esegue l'intervento e non richiede costi per l'automobilista. Ci sono anche contratti in cui è previsto il rimborso per eventuali pernottamenti o per le spese necessarie per noleggiare un'auto sostitutiva e tanto altro. In aggiunta, si può sottoscrivere un’assicurazione contro infortuni del conducente o contro atti vandalici.

Quest'ultima forma di copertura è particolarmente indicata per chi parcheggia la propria auto per diverse ore al giorno in zone dove abitualmente possono esserci delle manifestazioni di protesta, c'è un certo degrado con tante persone che durante la notte si lasciano andare ad atteggiamenti poco ortodossi e così via.