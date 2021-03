Polemiche di alcuni lettori sulla nave della 'Costa' di passaggio domenica: le puntualizzazioni di un direttore sanitario della compagnia

Uno dei direttori sanitari della Costa Crociere, il Dott. Angelo Amerio, ci ha scritto per rispondere ad una nostra lettrice (QUI) che lamentava e polemizzava per le navi da crociera di fronte a Sanremo e alla costa della nostra provincia:

“Confermo che le navi della Costa sono tutte in lay up. A bordo non c’é nessun passeggero. Le navi escono in mare solo per scaricare oltre le 12 miglia, come consentito dai regolamenti, le acque grigie e per produrre acqua dolce per i servizi nave. In questo momento tutte le navi sono ferme, con grave sofferenza della compagnia dal punto di vista economico. La situazione è analoga a quella di tutte le attività che offrono servizi turistici o di ristorazione. La situazione è grave per tutti e certe polemiche dettate dalla non conoscenza dei problemi della attività crocieristica generano solo confusione e idee sbagliate tra la gente”.