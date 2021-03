Via libera a navi da crociera, alcune considerazioni di una lettrice: "Un paradosso"

"Buonasera, sono una semplice cittadina che guardando dal terrazzo non ho potuto fare a meno di rimanere stupita nel vedere che sia stato dato il via libera alle navi da crociere (con annessi teatri, ristoranti, ecc) e ai nostri ristoranti no!

Precisiamo: io sono felicissima che si ricominci, anche con le navi da crociera che io adoro, e dove per altro ho lavorato, ma non trovo giusto che in contemporanea rimangano chiusi i ristoranti, i bar, ecc., essendo che anche loro, come sulle navi, attuando le apposite misure, potrebbero benissimo accogliere in sicurezza. Trovo un paradosso in mare sì e sulla terra ferma no!

Nicoletta Nuzzo".