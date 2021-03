Sanremo: incidente in pieno centro con alla guida un 17enne, denunciato insieme al passeggero per sostituzione di persona

Erano caduti da uno scooter mentre alla guida c’era un 17enne e, all’arrivo della pattuglia della Polizia Municipale, avevano dichiarato che invece c’era quello poi risultato il passeggero, un giovane di 26 anni.

Ma le dichiarazioni dei due che, tra l’altro, avevano riportato diverse ferite, non hanno convinto gli agenti della Municipale che hanno svolto una serie di indagini. E, le immagini delle telecamere del Comune, hanno consentito di confermare che alla guida c’era il più giovane, che non aveva la patente e non poteva condurre il mezzo.

Proprio per questo i due avevano dichiarato il falso e, per questo sono stati denunciati per sostituzione di persona. I fatti erano avvenuti in pieno centro, durante la settimana del Festival.