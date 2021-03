Dalla CEI, 100mila euro a sostegno di famiglie a attività colpite dall'alluvione dell'ottobre scorso

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha erogato un contributo di 100 mila euro per il sostegno di persone, famiglie e attività colpite dagli eventi alluvionali del il 2 e 3 ottobre scorsi sia nella zona di Ventimiglia/Val Roia sia in Valle Argentina. A comunicarlo con soddisfazione è il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta. “Un aiuto concretizzatosi – spiega il Vescovo – a seguito della mia richiesta del 13 novembre scorso".

Nei prossimi giorni la somma messa a disposizione sarà divisa in uguale misura e assegnata alle due zone diocesane colpite dall’alluvione per arrivare a persone particolarmente bisognose di aiuto. “Ringrazio la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la pronta attenzione e disponibilità e tutti coloro che, con donazioni deducibili, la firma circa la destinazione dell’8×1000 o anche una piccola offerta nei bussolotti del ‘sovvenire’, hanno concorso a rendere possibile, tramite i fondi 8×1000 destinati alla Chiesa Cattolica, questo intervento per il nostro territorio, intervento che va ad aggiungersi alle cospicue risorse destinate anche alla nostra Chiesa di Ventimiglia–Sanremo per il ministero dei sacerdoti, il restauro, la manutenzione e la realizzazione di Chiese e locali di ministero pastorale, il funzionamento della Curia diocesana e la carità”.