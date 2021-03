Bordighera presenta all'Itb Berlin Bow 'virtual edition' con il prodotto turistico 'Ciclovia Bicknell'

La promozione turistica del territorio non si ferma. Il Comune di Bordighera è stato presente al Itb Berlin Now, l’edizione 2021 in versione digitale della fiera turistica del mercato tedesco, a cui hanno preso parte 3.300 espositori da 120 Paesi, con collegamenti virtuali.

Per quattro giorni la città delle palme è stata nelle vetrine di circa 200 relatori internazionali in rappresentanza di compagnie aeree, settore alberghiero, crociere, tecnologie. I ‘visitatori’ della ‘virtual edition’ hanno avuto la possibilità di viaggiare nel comprensorio di Bordighera con il prodotto turistico ‘Ciclovia Bicknell’, grazie alla collaborazione del Comune con Confesercenti.

L’associazione presente con il direttore di Elevation Club ha puntato sulla vacanza outdoor raccontando il nuovo itinerario dedicato all’escursionismo in mountain bike ed E-bike, lanciato dal Comune di Bordighera e che vede coinvolto il territorio internazionale della Valle Roya, fino ad estendersi verso Limone , la Ciclovia Bicknell. Sono stati presi diversi contatti con alcuni tour operator nazionali ed esteri presenti al meeting.

L’obiettivo in questa fase è stato soprattutto quello di sondare il livello di interesse e gradimento verso il primo di una serie di itinerari dedicati al cicloturismo, in continua espansione da anni ormai, che Elevation Club sta elaborando per i comuni del Ponente Ligure.

Anche se con molteplici difficoltà dovute alla recente tempesta Alex, la quale di fatto ha cancellato buona parte della Valle Roya mettendo in ginocchio le attività commerciali e ricettive presenti, la direzione dell’ente promozionale nato la scorsa estate in piena pandemia, sta appunto concludendo la struttura di questo ambizioso progetto, attraverso un piano di marketing e comunicazione che prevede di partire già nell’estate 2021.

La Ciclovia Bicknell è un itinerario turistico completamente dedicato agli appassionati di cicloturismo fuoristrada, ed anche ai trekkers a piedi e a cavallo, i quali potranno disporre degli opportuni servizi.

L’obiettivo è quello di riunire attorno ad prodotto chiaro ed omogeneo le molte e diverse attrattive presenti lungo il tragitto, in ambito culturale, ambientale e gastronomico, da effettuare quindi con tutta la calma necessaria per gustare la bellezza dei luoghi e perché no, anche i sapori di un territorio che dalle Alpi si estende alle spiagge del Ponente attraverso un contesto che anche nel frangente di questo appuntamento del turismo internazionale si è dimostrato attraente.