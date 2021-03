Coronavirus: con 14 decessi di ieri superati i 1.600 morti nelle Alpi Marittime, scendono i ricoverati

Mentre è stato confermato anche per il prossimo weekend il lockdown nel dipartimento delle Alpi Marittime, la prossima settimana sarà fatto il punto della situazione per capire se la dinamica di riduzione dell'incidenza e dell'epidemia continuerà.

Intanto vengono come sempre viene redatto il quotidiano bollettino della situazione sulla Costa Azzurra. Ieri si sono registrati altri 14 morti, negli ospedali delle Alpi Marittime, una media superiore ai 10 decessi quotidiani dall’inizio del mese. Il bilancio di oggi porta a 1.601 i morti nel dipartimento (1.160 negli ospedali, 441 nelle case di cura).

Sono diminuiti, invece, i ricoverati in ospedale che oggi sono 366, ovvero 9 in rispetto a martedì. Situazione analoga per le terapie intensive, che scendono di 10 unità, arrivando a 125 ma, in questo caso, viene spiegata dai numerosi trasferimenti di pazienti. Il tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva è dell'85,1%.