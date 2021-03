Sanremo: non solo Palafiori, i sacchetti per la differenziata saranno consegnati anche nelle frazioni

Un solo centro per la distribuzione dei sacchetti per la differenziata non basta più. Fino a oggi i residenti nel comune di Sanremo, che fossero del centro o delle frazioni, potevano contare su un solo punto per ritirare i kit e rotoli di sacchetti: il Palafiori di corso Garibaldi. Soluzione a dir poco scorda per chi abita lontano dal centro e anche per chi non è proprio giovanissimo.

Ecco che Amaie Energia, insieme al Comune, ha elaborato un nuovo piano per portare il servizio anche nelle frazioni. Grazie all’acquisto di un nuovo furgone, gli operatori della società arriveranno anche in periferia portando, con appuntamenti mensili, i sacchetti. Ma le loro spedizioni serviranno anche per raccogliere segnalazioni e portare all’attenzione di Amaie Energia anche altre eventuali problematiche delle zone periferiche.

L’intenzione di Comune e Amaie Energia è quella di far partire il servizio al più presto andando così incontro alla sempre maggiore richiesta da parte dei residenti nelle frazioni.