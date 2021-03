Sanremo: domani il Comune renderà omaggio al re Nikola I del Montenegro

Domani alle 9.45, il vicesindaco Costanza Pireri e l’assessore alla cultura Silvana Ormea ricorderanno re Nikola I del Montenegro, deponendo un mazzo di fiori al monumento che si trova a Villa Ormond (parte inferiore del parco, sud di corso Cavallotti). Re Nikola I, padre della Regina Elena di Savoia, si spegneva cento anni fa in Francia.



I suoi resti, unitamente a quelli della moglie e di alcune figlie, sono stati sepolti a Sanremo (in ultimo nella Chiesa Russa) fino al 1989 quando sono rientrati trionfalmente in Patria. Amatissimo nel suo Paese, nel 1905 re Nikola I ha introdotto la libertà di stampa e ha approvato la Costituzione.

"Il Comune di Sanremo e un incaricato dalla Casa Reale Montenegrina - causa limitazioni dovute all’attuale emergenza sanitaria il nipote e attuale Capo della Famiglia Reale, il principe Nikola II, è impossibilitato a presenziare - ricorderanno così il sovrano scomparso" - spiegano da Palazzo Bellevue.