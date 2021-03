Il cordoglio della Polisportiva Vallecrosia Academy per la scomparsa del 15enne Manuel Cesarini

Lutto nel mondo del calcio della provincia di Imperia: è venuto a mancare all'età di 15 anni il calciatore Manuel Cesarini.

In questo difficile momento il presidente, i dirigenti, i tecnici e i calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy porgono le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo e al Ventimiglia Calcio.

"Ci uniamo al dolore immenso della famiglia Cesarini e della società del Ventimiglia Calcio per la perdita del piccolo Manuel – fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy – Lo ricorderemo sempre per come, a dispetto di un fisico non certo da gigante, lottava come un leone su ogni palla durante le partite. Ha lottato come un leone anche contro la malattia e, perciò, noi così lo ricorderemo sempre: un leone!".