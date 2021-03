71° Festival di Sanremo: il Popolo della Famiglia dalla parte di Mons. Suetta “Danni ai giovani causati da blasfemia e perversione”

Il Popolo della Famiglia di Imperia interviene in merito alle dichiarazioni di Mons. Antonio Suetta sull'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Scrivono dal movimento: “Il Popolo della Famiglia di Imperia, nelle persone del coordinatore provinciale Pino La Gamba e del coordinatore regionale Nino Iraci, esprime vivo sostegno al doveroso pubblico intervento del Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, a difesa dei valori religiosi oltraggiati da spettacoli blasfemi svoltisi nel corso di quello che dovrebbe essere il "Festival della Canzone" e non della blasfemia e della perversione. Nel contempo manifesta grave preoccupazione per gli irreparabili danni che tali spettacoli provocano alla educazione dei giovani e giovanissimi che, invece di essere alimentati da valori positivi per l'edificazione di una società sana e solidale, vengono spinti verso la dissacrazione dei valori spirituali (veri generatori di bene) e verso la perversione dei valori umani e naturali. Paradossalmente poi ci si strappa le vesti per gli enormi disagi psicologici ed esistenziali in cui si dibatte la nostra gioventù. Per detti incalcolabili danni sociali, causati peraltro da chi dovrebbe svolgere un servizio pubblico pagato dalle tasse dei cittadini, si chiede che gli Organi Direttivi della Rai assumano i dovuti provvedimenti a carico di tutti i responsabili esonerandoli per l'avvenire da ogni funzione ed esibizione affinché simili disastrosi eventi non abbiano più a verificarsi”.