Ventimiglia: “Evviva il grigio”, continua il piano asfalti in città dalla piazza della Stazione e a Varase

Ventimiglia sceglie l'abito elegante e si veste di grigio scuro, tendente al nero. Si sa, sta bene su tutto, così come il nuovo asfalto sulle sue strade.

Quelle strade “Abbandonate da un decennio” e ora “più scure, più dignitose, più belle”. “Pian piano, come promesso, arriviamo ovunque: portate pazienza, stiamo lavorando per voi”. Queste alcune delle frasi riportate sulla pagina ufficiale del sindaco Scullino. I lavori procedono da piazza della Stazione, Lungomare, Varase e così via.

L’aspetto estetico e la cura per la città tanto cara al programma dell’amministrazione procede attraverso opere di manutenzione e ripristino.