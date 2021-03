Gestione rifiuti, per enti e imprese: la vidimazione del formulario è anche on line. Al via nuovo servizio gratuito

La Camera di Commercio Riviere di Liguria rende noto che è disponibile on line il nuovo servizio Vi.Vi.Fir. (Vidimazione virtuale del formulario) che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione dei rifiuti, avvalendosi di un applicativo reso disponibile sul Web dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Si tratta di un’innovazione introdotta dal d.lgs. 116/2020 che ha modificato il d.lgs. 152/2006 istitutivo dell’obbligo di tenuta del formulario, in tutti i casi in cui un’impresa o un ente effettuino la movimentazione di rifiuti, sia per grossi volumi sia per piccoli.

“L’attivazione di questo servizio – commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – va nella direzione di rendere sempre più rapido ed efficiente il dialogo tra uffici e imprese traguardando una maggiore semplificazione amministrativa. L’impresa può infatti produrre il formulario autonomamente e in qualsiasi momento senza recarsi allo sportello il quale – sottolinea Lupi – rimane comunque attivo e raggiungibile su appuntamento”.

Tra i vantaggi per le imprese legati a questa nuova modalità, oltre al risparmio di tempo, ci sono la riduzione dei costi (per l’acquisto dei formulari e la manutenzione di hardware obsoleti) a fronte della gratuità del servizio, la semplificazione (grazie all’integrazione con i sistemi gestionali utilizzati dagli utenti che consente di evitare la doppia digitazione dei dati) e un minor impatto ambientale (grazie alla riduzione della mobilità).

Il servizio è disponibile all’indirizzo https://vivifir.ecocamere.it, mentre sul canale YouTube di Ecocamere all’indirizzo https://youtu.be/TNpAkX-UnVM è disponibile un video illustrativo con le modalità per usufruire del servizio. Ulteriori informazioni sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla pagina: www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=60.