Un nostro lettore, Federico Puglioli, ci ha scritto per segnalare come, contrariamente a quanto comunicato dalla Regione, ci sarebbero dei medici che non eseguono i vaccini a tutti:

“Li fanno solo ai vulnerabili e, pertanto, tutti i docenti che fanno capo a questi medici non possono prenotare poichè la piattaforma non è attiva. Le farmacie non sono ancora abilitate e al numero verde non sanno nulla in merito. L'augurio è quello che domani tutti questi disguidi siano risolti”.