Vaccino anti covid, l’appello del sindaco di Bajardo ai compaesani: “Ci sono passato e forse non ne sono ancora uscito, è l’unica arma che abbiamo”

“Ho avuto il covid, è brutto. Sono finito all’ospedale e forse non ne sono ancora uscito, so cosa vuol dire”.

Non fa giri di parole il sindaco di Bajardo, Francesco Laura, nel raccontare il suo doloroso incontro con il male che ci ha cambiato la vita. E proprio dalla sua personale esperienza il primo cittadino ha trovato la motivazione per sensibilizzare i suoi concittadini, specie i più anziani, ad aderire alla campagna di vaccinazione. Non un vero ‘porta a porta’, ma un lavoro quotidiano fatto di incontri, casuali e non, in vista delle prime somministrazioni. L’appuntamento è fissato per domenica, quando i primi anziani di Bajardo riceveranno il vaccino da Asl1.

“È l’unica arma che abbiamo - aggiunge il sindaco Laura - consiglio a tutti, specie agli anziani, di farlo. L’Asl ha incaricato i Comuni di preparare gli elenchi e dare una mano mettendo a disposizione i locali per la vaccinazione. Quindi mi sono permesso di fare un giro tra amici e meno amici per sensibilizzare. E sembra che tutto siano abbastanza favorevoli”. “Iniziamo con gli ultra 80enni, poi vediamo come proseguirà” conclude il sindaco.