Camporosso, Morabito: "Personale disponibile, professionale e umano. Esperienza positiva all’ospedale di Imperia"

"Si parla spesso di sanità che non funziona, di attese, disservizi e criticità ma quando si incontrano professionalità, organizzazione e umanità, è altrettanto giusto raccontarlo. È quanto emerso dall’esperienza vissuta presso l’ospedale di Imperia, dove la mia compagna si è recata per effettuare gli esami pre-operatori in vista di un intervento programmato. Fin dall’arrivo, l’impressione è stata quella di un reparto ben organizzato, accogliente e capace di gestire il percorso sanitario con attenzione ed efficienza. Ad accogliere i pazienti, personale disponibile, professionale e soprattutto umano: un aspetto che, in momenti delicati come quelli che precedono un intervento, assume un valore fondamentale" - dice il consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito.

"Un ringraziamento particolare va alle persone incontrate durante il percorso pre-operatorio, che hanno dimostrato gentilezza, competenza e capacità di mettere il paziente a proprio agio, contribuendo a creare un clima sereno e rassicurante" - sottolinea - "Troppo spesso il dibattito pubblico si concentra esclusivamente su ciò che non va. Le criticità della sanità esistono e non devono essere ignorate ma è importante riconoscere anche il lavoro quotidiano di medici, infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo quando riescono a offrire un servizio di qualità".



