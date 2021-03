Politica |

A ‘2 ciapetti con Federico’ il Sottosegretario Mulè: “Con il Festival non ha vinto nessuno, dalla Rai a Sanremo”

In trasmissione, insieme al Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, sono intervenuti anche il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Claudio Muzio ed il Commissario provinciale del partito Simone Baggioli.

“Questa è una partita dove alla fine non ha vinto nessuno, perché ha perso la città, il territorio, la Liguria, la Rai e il Festival stesso”. Così l’on. Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, è intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ per tracciare un bilancio del Festival della Canzone Italiana appena concluso. Un’edizione che ha diviso il pubblico tra favorevoli e contrari a svolgere ugualmente la kermesse canora in questo periodi di emergenza sanitaria. In trasmissione sono intervenuti anche il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Claudio Muzio ed il Commissario provinciale del partito Simone Baggioli. La Rai ha infatti spinto affinchè questa edizione si svolgesse ugualmente in questo periodo. “In realtà gli è andata male – ha detto Giorgio Mulè - nonostante il coprifuoco la gente non ha infatti premiato la scelta di fare comunque il Festival. Psicologicamente le persone non vogliono sentire le canzonette ma le cose che ora riguardano la loro vita, dai vaccini ai ristori economici. La Rai avrebbe voluto introiti maggiori, invece li avrà minori, perché le clausole dei contratti sono legate allo share, quindi più si abbassa il livello di ascolti più si alza la penale da dare agli sponsor. A Sanremo è stato inoltre causato un danno quantificabile in 20-25 milioni di euro”. Durante la trasmissione l’On. Mulè, a margine del Festival, ha anche illustrato le prime iniziative in tema di vigilanza marittima con la Francia. Guarda le interviste integrali all’On. Mulè, al consigliere regionale Muzio (che ha parlato delle richieste di ristori per le attività economiche) e al Commissario Baggioli (che ha analizzato la situazione sanremese): Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

