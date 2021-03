La Croce Verde Intemelia ha acquistato con fondi propri un nuovo mezzo per il trasporto di disabili. Il nuovo Fiat Doblò è già operativo e verrà utilizzato esclusivamente per il trasporto di pazienti con disabilità motorie, in quanto dotato di pedana e sollevatore elettrico.

Il mezzo, per volontà del presidente e del consiglio direttivo, è stato intitolato a Giovanni Caruso, il milite più anziano recentemente scomparso.