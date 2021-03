Liguria: le sfide per il futuro dell'agricoltura, confronto tra Piana e il ministro Patuanelli

Alessandro Piana, vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura ha commentato l'esito di un incontro avuto con il Ministro Patuanelli sulle priorità per l'agricoltura in Liguria. “Le sfide del settore primario e le politiche anticicliche necessarie per la ripresa del comparto agroalimentare sono state oggetto di interesse del dibattito odierno con il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli per una governance che tenga davvero conto delle esigenze della nostra regione" - sottolinea Piana.

"Tra i punti affrontati la valorizzazione delle aree marginali e dell’entroterra, l’alleggerimento della burocrazia (ad esempio per il settore florovivaistico nelle esportazioni con il Regno Unito), azioni più rapide a indennizzo degli eventi calamitosi, la strategia nazionale per la revisione della PAC, il riparto delle risorse FEASR, la necessità di tutelare il made in Italy, il rilancio economico e dell’occupazione, la battaglia sul nutriscore e il tema dell’innovazione sostenibile per favorire un’agricoltura di precisione. - termina l'assessore regionale Piana - Sono sicuro che questo dialogo proattivo aiuterà a rimettere al centro il presidio del territorio, la sostenibilità e la redditività delle nostre aziende".