Ventimiglia, esposto al sindaco per post durante il silenzio elettorale. Di Muro: "Era un semplice promemoria sugli orari di voto"

"Ci risiamo. La dottoressa Spinosi torna a sollevare contestazioni che, ancora una volta, non trovano riscontro né nella realtà dei fatti né nel quadro normativo. Mi viene contestata, a mezzo stampa, una presunta violazione del silenzio elettorale per un post pubblicato sui social. È bene chiarire, a scanso di equivoci, che la legge 212/1956 non prevede il silenzio elettorale sui social nei termini in cui viene impropriamente interpretato" - dice il sindaco Flavio Di Muro replicando alle dichiarazioni di Ventimiglia Progressista.

"Stupisce che una professionista del diritto, forse più concentrata sulla polemica che sull’analisi normativa, sostenga una tesi priva di fondamento" - afferma il primo cittadino - "Alcune precisazioni sono d'obbligo: non sono candidato, non rappresento alcuna lista o partito in questo referendum, sono un libero cittadino e, come tale, ho pieno diritto di esprimere le mie opinioni, incluso dichiarare il mio voto. Peraltro, il contenuto oggetto di contestazione è del tutto neutro: un semplice promemoria sugli orari di voto, privo di qualsiasi indicazione politica. Invito chiunque a rileggerlo con obiettività".

"Respingo, inoltre, un’ulteriore inesattezza: questa non è una pagina istituzionale del Comune ma un profilo personale che documenta anche, ma non esclusivamente, la mia attività amministrativa. Non è, quindi, un canale ufficiale dell’ente" - dichiara Di Muro - "A questo punto, una domanda è inevitabile: come mai, quando vengo insultato o minacciato sui social, non si registra la stessa solerzia nel richiamare regole e principi? Eppure, per questo post ritenuto così 'scabroso', si arriva addirittura a un esposto al Prefetto. Mi difenderò nelle sedi opportune, se necessario".

"Nel frattempo, con la stessa attenzione, invito la dottoressa Spinosi e l’opinione pubblica a osservare la foto, per informare di un fatto ben più rilevante: lo spazio riservato al Comune di Ventimiglia su una plancia pubblica è stato occupato dal comitato cittadino per il NO, di cui la stessa dottoressa fa parte e il cui nome campeggia sul manifesto stesso" - sottolinea Di Muro - "Quello sì che è uno spazio istituzionale e quella sì che é un'attività che potremmo definire impropria, se non illegittima. Dal momento che qualcuno si erge a paladino del 'rispetto delle regole' parlando di 'scorrettezze normalizzate', è doveroso ricordare che le regole non si interpretano a convenienza e, soprattutto, non si usano per fare la morale agli altri ignorando le proprie. Verranno assunti i provvedimenti del caso: perché il rispetto delle regole vale per tutti, senza eccezioni".