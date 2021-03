Alle 17.30 sulla piattaforma del MEI la sanremese Simona De Melas per parlare dell'universo femminile nel mondo dello spettacolo

Simona De Melas, manager, organizzatrice di eventi ed esperta in comunicazione generalista e digitale oggi, alle 17.30 sarà ospite del MEI sui social.

Si parlerà del mondo femminile nel mondo dello spettacolo, proprio nella giornata della festa della donna.



Simona, sanremese di nascita, lavora nel mondo dello spettacolo, a livello nazionale, da più di trent’anni.

Mamma single di Samuele e Simone, ha lavorato in tanti ambiti importanti di questo settore molto provato quest’anno dalla pandemia.

Al suo attivo, tra varie cose, il 31 Festival, iniziati nell’era di Adriano Aragozzini, collaborazioni con tanti artisti tra cui Vasco Rossi, Antonello Venditti ed oggi manager di diversi artisti tra cui Ivan Granatino, ospite al 71esimo festival in feat con Gigi D’Alessio, Luca Abbrescia, conduttore delle interviste de 'Il Milanese Imbruttito' e diversi giovani talenti.

Collaborazioni anche con Nazionale Italiana Cantanti, Area Sanremo ed ideatrice del fortunato format festivaliero del Santa Tecla e nella segreteria di Stage.