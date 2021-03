Ventimiglia: laurea in lettere, musica e spettacolo per Syria Castello, congratulazioni dai famigliari

Fabio Castello e Emanuela Bruno, i genitori di Syria Castello ci hanno scritto per congratularsi con la figlia Syria, laureatisi questa mattina. Felicitazioni sono state espresse anche dalla sorella Giada Castello e da Martin, Victor, Ramon Bruno.

"Oggi è un giorno speciale per mia nipote che nonostante le difficoltà indette dalla pandemia è riuscita a raggiungere un traguardo così importante con ottimi voti. Syria ce l'ha messa tutta, nonostante l'impossibilità di accedere in presenza all'università.

infatti la sua laurea si è svolta on-line come vuole il protocollo. Una laurea in lettere musica e spettacolo. Roman Dialogué "Gabriel" di George Sand. Un augurio alla dottoressa Syria Castello da tutti i familiari per una carriera nel mondo del teatro.