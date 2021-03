Sanremo: i ringraziamenti di una lettrice per il reparto di Radiologia del 'Borea'

Un'anonima lettrice desidera condividere con la nostra redazione un pubblico ringraziamento per il personale dell'ospedale 'Borea' di Sanremo.

Sono una cittadina che nel mese di gennaio ha dovuto affrontare uno spiacevole problema di salute. Sono stata curata presso l'ospedale di Sanremo, in particolare nel reparto di Radiologia.

Vorrei ringraziare pubblicamente tutto lo staff per la grande umanità e disponibilità, in particolare la dottoressa Lolli che mi ha seguita giorno per giorno con grande affetto e interesse. Per la mia esperienza trovo che l'ospedale di Sanremo sia un ottimo esempio di buona sanità.

Grazie di cuore.