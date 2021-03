71° Festival di Sanremo: Willie Peyote “Il mio pezzo capito? L’ha condivido la D’Urso, sono consapevole che non l’hanno capito”

La chiusura del 71° Festival di Sanremo lascia anche spazio alle ultime polemiche e a qualche spunto ironico. La mattina della domenica fa da campo di battaglia per lo scontro tra Willie Peyote ed Ermal Meta con il primo che ha accusato il secondo di essere stato ‘ruffiano’ portando “Caruso” nella serata delle cover che coincideva proprio con il compleanno di Lucio Dalla. Alle accuse Meta ha risposto chiedendo a Peyote come mai non glielo abbia mai detto di persona, essendo i due a pochi metri di distanza in albergo.

Poi Willie Peyote ha trovato il modo anche per ironizzare sul suo testo e la sua canzone, rispondendo a una domanda in sala stampa: “Il mio pezzo capito? Ieri l’ha condiviso la D’Urso, quindi sono consapevole che non l’hanno capito”.