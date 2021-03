Sanremo: Zlatan Ibrahimovic sceglie una foto del nostro Tonino Bonomo per il suo profilo Instagram

Un'altra importante soddisfazione per la redazione di SanremoNews e, in particolare, per il nostro fotografo Tonino Bonomo.

Zlatan Ibrahimovic ha scelto una sua foto per una storia postata sul proprio profilo Instagram ufficiale. Uno scatto al porto di Sanremo dove il numero 11 del Milan ha attraccato il proprio maxi yacht come 'base' per la settimana del Festival di Sanremo.