L'imprenditoria femminile della Liguria si racconta nel format ideato e condotto da Anna Li Vigni

Da febbraio del 2020 Tiziana Lazzari è la presidente della Delegazione Liguria di AIDDA, associazione presente in Italia e nel mondo.



Una rete di donne imprenditrici che comunicano fra loro, nata per essere un punto di riferimento per consentire alle donne imprenditrici e dirigenti d'azienda di essere costantemente aggiornate sugli sviluppi e normative del mondo imprenditoriale e soprattutto dare valore al lavoro femminile.

In questo periodo di emergenza le donne imprenditrici hanno dimostrato una grande resilienza e una grande capacità di adattamento e proprio dalle donne si potrebbe probabilmente avviare la ripartenza.



"Una delegazione forte con quasi 80 socie che operano in diversi settori del mondo produttivo tra socie attive e socie sostenitrici. Molte socie sono rientrate per il piacere di partecipare. Tutte donne motivate", commenta Tiziana Lazzari.

"Ho il piacere di conoscere donne incredibilmente abili nella loro professione dotate di grande responsabilità e coraggio che ogni giorno affrontano impegni imprenditoriali e dirigenziali: mamme, mogli e donne, grandi donne. Uniche e singolari nella loro esperienza e nei loro racconti", spiega la giornalista Anna Li Vigni.



Dall'incontro con Tiziana Lazzari è nata l'idea di trasmettere l'esperienza di queste donne con un format televisivo. 'Conosci AIDDA' va in onda su Telenord il giovedì alle 20.30 e la domenica alle 23.00.