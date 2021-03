Imperia: lamentele degli agenti alla Stradale di Imperia, il Silp Cgil pronto alla mobilitazione

Il sindacato Silp Cgil di Imperia è nuovamente intervenuto, al Compartimento di Genova, dopo aver preso atto delle lamentele dei colleghi della Stradale di Imperia.

“Abbiamo segnalato le quotidiane lacune organizzative cui la dirigenza non riesce a far fronte – sottolinea il sindacato - e infatti proprio in questa settimana che vede la Polizia di Stato impegnata a tutto campo in occasione del Festival di Sanremo, in un estremo ponente ligure in zona rossa, si registrano giornate in cui non sono state predisposte pattuglie in viabilità ordinaria e, contestualmente, cresce il malumore all’interno della sezione di Imperia per aggregazioni di personale poco convincenti che, ancora una volta, mortificano la professionalità e l’anzianità di servizio di colleghi che il lavoro della Polizia Stradale lo conoscono molto bene”.

“Un bilancio assolutamente negativo – termina il Silp - sulle relazioni sindacali che vedono una chiusura totale del dirigente nei confronti della scrivente Federazione che, pur in attesa della consueta certificazione, si appresta a diventare la prima forza sindacale della provincia di Imperia. E proprio sulla mancanza di dialogo e possibilità di confronto siamo pronti alla mobilitazione”.